Виктор Толоконский занял высокий пост в новосибирской мэрии

Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал главным советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Виктор Толоконский займется привлечением инвестиций. Как сообщил изданию мэр Новосибирска, у Толоконского богатый опыт в этих вопросах, а также в развитии предпринимательской среды. Это штатная должность, Виктор Толоконский будет получать ежемесячный оклад. Ранее врио губернатора Новосибирской области тоже предлагал Толоконскому войти в состав совета по стратегическому планированию области и получил от него предварительное согласие.

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В начале ноября стало известно, что для экс-губернатора Красноярского края создали должность советника в Высшей школе госуправления в Новосибирске. К своим обязанностям он приступил с 3 ноября, среди прочего он консультирует органы власти.

Напомним, Виктор Толоконский был избран губернатором Красноярского края 14 сентября 2014 года. Ранее он был полномочным представителем президента в СФО, а до этого 10 лет возглавлял Новосибирскую область.