Усс о времени губернаторства Толоконского: «Ни одного серьезного проекта за 3 года»

И.о. губернатора Красноярского края Александр Усс обеспокоен недостаточной инициативностью исполнительной власти региона. Обсуждая с журналистами состояние экономики края, он сказал:

«По инициативе власти за последние три года не было начато ни одного хоть сколько-то серьезного проекта. Тревожный симптом: на наш экономический форум не приехало ни одного крупного собственника предприятий, работающих в крае».

Усс не упомянул в этой связи предыдущего губернатора, но Красноярский край именно в указанные три года, с мая 2014 года, возглавлял Виктор Толоконский. Отметим, двое его предшественников, Александр Хлопонин и Лев Кузнецов отметились рядом крупных проектов. Это развитие Нижнего Приангарья, включая достройку БоГЭС, открытие СФУ, возрождение студотрядов, создание ТИМ «Бирюсы», получение права провести в Красноярске Всемирную Универсиаду и других.

И.о. губернатора объяснил и откуда взялся рост собственных доходов региона на 40 млрд рублей (эту цифру в качестве показателя своей эффективности приводил Толоконский).

«У нас правда прирост бюджета в 40 миллиардов. Но давайте скажем честно, где здесь роль власти? Миллиардов 20 пришло в результате того, что „Ванкорнефть“ стала платить налоги здесь. Следующее: наши предприятия-экспортеры за счет курсовой разницы получали больше рублей. Ну и плюс цены на цветные металлы в последние два года серьезно подросли, процентов на 20. Далее: выросли поступления налога на доходы физлиц после поднятия зарплат бюджетникам указами Путина. Плюс налог на имущество от реализации крупных инвестиционных проектов. Вот так вместе и накапало», — рассказал Усс об источниках роста.