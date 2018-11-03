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«Я еще полон сил»: Толоконский готов продолжить работу во власти и бизнесе
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«Я еще полон сил»: Толоконский готов продолжить работу во власти и бизнесе

3 ноября 12:40
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64-летний экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не планирует в ближайшее время становиться пенсионером и намерен продолжить работать в родном Новосибирске. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Накануне Толоконский принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с бывшими главами регионов, которых отправили в отставку этой осенью. Президент пообещал им награды и помощь в дальнейшем трудоустройстве, чтобы они могли использовать свой потенциал, опыт и знания. Комментируя встречу, Толоконский подчеркнул, что открыт для различных предложений.

«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений... Я еще полон сил, не растерял способностей принимать ответственные и сложные решения, могу еще быть полезным в самых разных делах — бизнес-проектах и на государственной службе», — заявил Толоконский.

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Он уточнил, что не рассматривает возможность открытия собственного бизнеса, однако полагает, что его опыт может быть задействован в руководящих органах различных компаний: «Я никогда не говорил, что могу заниматься бизнесом. Когда я говорю, что могу быть с бизнесом, я имею в виду чисто управленческие функции».

Дальнейшую свою жизнь он связывает с родным Новосибирском, где планирует вновь приступить к работе после непродолжительного отпуска. «Хоть я и получаю пенсию, но я не пенсионер», — подчеркнул Толоконский. Напомним, с 1993 по 1999 годы он был мэром Новосибирска, а с 2000 по 2010 год — губернатором Новосибирской области. Руководить Красноярским краем он начал с мая 2014 года, в отставку Толоконский ушел в конце сентября 2017 года.

Через 3 недели после этого из гонки за мэрское кресло выбыл действующий на тот момент глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он пока никак не комментировал свои планы по поводу трудоустройства.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Экс-губернатор Красноярского края
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Акбулатов Эдхам Шукриевич
Бывший мэр Красноярска

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