Подключение Норильска к быстрому интернету удостоили премии «Сделано в России»

Прокладка «Норникелем» широкополосного интернета и подключение Норильска к мировой сети стало одним из главных событий года по версии ежегодной премии «Сделано в России», проводимой журналом «Сноб».

Премия была учреждена 5 лет назад для лучших соотечественников, достигших выдающихся результатов в науке и бизнесе, культуре и благотворительности.

В этом году награждение проходило в семи номинациях. Победителей определило открытое читательское голосование на сайте премии. В номинации «Культура» победил Кантемир Балагов за фильм «Теснота». В номинации «Общество» — фонд больничной клоунады «Доктор клоун». В «Литературе» приз взял Дмитрий Быков за роман «Июнь». В «Науке и технологиях» читатели выбрали проект «ЭкзоАтлет» — медицинский скелет для реабилитации инвалидов. В «Бизнесе» победил завод «Киров-Энергомаш»: за создание универсального стенда для испытания паровых турбин мощностью до 75 МВт. В номинации «Филантропия» — Владимир Потанин и компания «Норникель», при поддержке которого реализован проект по присоединению самого крупного заполярного города мира к широкополосному интернету.

«Норильск — последний крупный город нашей страны, в котором не было широкополосного интернета. Благодаря нашему проекту на территории Таймырского полуострова перестало ощущаться так называемое цифровое неравенство. Приход скоростного интернета в Норильск позволил жителям территории получать недоступные ранее услуги, в том числе медицинские и образовательные», — отметил в ходе церемонии старший вице-президент компании Сергей Малышев. По его словам, для «Норникеля» реализация проекта является ключевым фактором успешного развития собственной IT-инфраструктуры и внедрения новейших технологий, которые позволяют компании быть еще более эффективной с точки зрения производственных и управленческих процессов.

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Запуск волоконно-оптической линии, которая связала Норильск со всемирной сетью, прошёл ровно два месяца назад и был полностью реализован на средства компании. Доступ к высокоскоростному интернету получили 180 тыс. норильчан, 20 тыс. жителей Дудинки, а также ряд других населенных пунктов Таймыра. «Норникель» вложил в этот в проект собственные инвестиции (2,5 млрд рублей) и будет использовать новую линию для автоматизации работы Заполярного филиала с использованием систем SAP ERP.