Красноярцев пригласили на бесплатную выставку в коммуналке

Музейный центр «Площадь Мира» присоединился к акции «Щедрый вторник» ­— Всемирному дню благотворительности. Она состоится в России уже второй раз.

Сегодня с 11:00 до 19:00 проект «Музей революции» будет открыт для свободного посещения. Он объединяет две параллельно сосуществующие выставки: «В зазорах идеологии» (посвященная поиску личности в официальной истории) и «Советская изнанка» (показывающая быт и повседневность советского человека).

Сегодня же в 16:00 пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Советская изнанка». В музее рассказывают:

«Это технический коридор про бытовую повседневность в СССР. Тут всё буквально забито вещами, витринами служит тотальная инсталляция из зависших над полом шкафов и стенок. Загроможденная коммунальная квартира продолжается в большом семейном Альбоме рядовых жителей ХХ века, представляющем „другую историю“, и выходит в позднесоветский период роскоши, дефицита и свободы».

Кроме того, 28 ноября — последний вторник месяца, поэтому действуют также обычные льготы для посещения Музейного центра. Бесплатно посетить весь музей в этот день могут лица до 18 лет, студенты, многодетные семьи. Кроме «Музея революции», сейчас работает XII Красноярская музейная биеннале «Мир и мiръ» (основной проект и спецпроект из Ельцин Центра «Август 91-го. Люди на площади»), а также выставка «Горизонт событий», посвященная 30-летию музея.