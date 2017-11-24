Пенсионерка-мошенница обманула пожилых жительниц Назарово на 700 тысяч рублей

В Красноярском крае две лже-целительницы обманули доверчивых пенсионерок на 700 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в 2015-2016 годах к полицейским за помощью обратились 5 пожилых жительниц Назарово. Все женщины рассказывали примерно одинаковую историю — на улице к ним подходила пенсионерка, которая заявляла, что на них лежит «порча» и предлагала лечение. Пока шел разговор, появлялась вторая женщина и начинала благодарить «целителя» за оказанную помощь. Это придавало словам женщины убедительность и пенсионерки передавали злоумышленнице деньги. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе, речь шла о разных суммах — от 50 до 200 тыс. рублей. Всего женщины сумели собрать около 700 тыс. рублей.

Поймать злоумышленниц удалось в августе этого года. Как оказалось, обе они живут в Ачинске. Старшей женщине 66 лет, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное правонарушение. Роль благодарной «пациентки» играла ее 42-летняя знакомая.

Следователи полиции закончили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Материалы передали в суд для рассмотрения. Женщинам грозит до 5 лет лишения свободы.