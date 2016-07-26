Мошенники из «пенсионного фонда» появились в Красноярске и Абакане

В Красноярске и Абакане активизировались мошенники, которые под видом работников Пенсионного фонда пытаются узнать личные данные граждан. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Жители Абакана рассказали, что несколько дней назад молодая женщина ходила по домам в центре города и представлялась сотрудником Пенсионного фонда России. При этом девушка показывала удостоверение с печатью, на котором указано название несуществующей организации — «Отдел пенсионного обеспечения России».

«Она опрашивает людей от 25 лет. Мошенники могут не только СНИЛС выманивать, но и все данные банковской карты. Не предоставляйте никому никаких сведений. Сотрудники пенсионного фонда и его подразделений не ходят по домам и опросов, сборов данных не устраивают», — рассказала одна из девушек, которую лже-сотрудница пыталась опросить.



Такие же «сотрудницы» пенсионного фонда замечены в Красноярске. Их видели домах, расположенных в Советском и Центральном районах города.

В Пенсионном фонде России еще в прошлом году рассказывали о подобных мошенниках и просили не сообщать им никаких данных. Людей предупреждают о том, что агенты в разговоре предлагают заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который можно оформить на месте.

