В красноярском зоопарке появился черный ягуар-пенсионер

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появился черный ягуар. Необычного зверя по кличке Яго подарил красноярскому зоопарку дрессировщик Юрий Суматохин. До этого Яго несколько лет выступал в цирке, теперь его отправили на пенсию.

5-летний зверь уже адаптировался к новым условиям. Яго поселили во временный зимний вольер на цокольном этаже комплекса «Экзотические животные». Все желающие уже могут приходить посмотреть на нового обитателя, говорят в «Роевом ручье».

Материалы по теме Брошенного родителями малыша-суриката воспитывает сестра

Яго родился в зоопарке Екатеринбурга от самца черного окраса и пятнистой самки. Его вырастили сотрудники зоопарка, потому что мать отказалась от детёныша.

Темная, а не пятнистая шесть Яго — результат естественных мутаций генов, которые иногда встречаются в природе. Таких ягуаров называют чёрными пантерами.