Центральный парк Красноярска не станет частным

Центральный парк Красноярска не будут передавать в частные руки одноименной компании. Об этом Newslab.ru рассказали в департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

По информации чиновников, попытки выкупить главный парк города управляющая им компания «Центральный парк» предпринимает уже не первый раз. Еще в 2015 году она изъявила желание выкупить у Красноярска 10 нежилых помещений, занимающих 143 634 кв. м. территории парка, мотивируя это правом представителей малого и среднего бизнеса выкупать арендуемое у муниципалитета имущество (№ 159-ФЗ).

Департамент отказал. В дальнейшем это решение было поддержано Арбитражным судом Красноярского края, третьим Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа и Верховным Судом РФ, где предприниматели пытались оспорить действия чиновников.

«Культурный комплекс, состоящий из движимого и недвижимого имущества, предназначен для функционирования Центрального парка и организации досуга населения, — говорят чиновники, — поэтому он никогда не будет передан в частную собственность».

Кроме этого, еще в 1990 году Центральный парк (тогда еще парк им. Горького) вместе с набережной и площадью Революции был включен в комплекс «Памятное место, связанному с историей и культурой города».

«Передача парка в частные руки привело бы к дроблению этого объекта, что недопустимо по закону „О приватизации государственного и муниципального имущества“», — резюмируют в департаменте.

Напомним, что очередной раз компания «Центральный парк» попыталась выкупить у муниципалитета главное место досуга красноярцев в октябре 2017 года. Департамент снова отказал. Тогда предприниматели опять пошли в суд, который, опять же, встал на сторону чиновников.