«Лопатой закапывал»: в Красноярске задержали распространителей наркотиков (видео)

В Красноярске задержали двух молодых мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков. Во время обыска полицейские изъяли около 1,5 кг синтетического вещества, что является особо крупной партией.

В конце октября полицейские остановили 23-летнего жителя Красноярска, у которого при себе обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Оперативники изъяли сверток, это оказался синтетический наркотик весом более 100 граммов.

Молодого человека задержали, у него в квартире обнаружили и изъяли ещё около 1,3 кг аналогичного вещества. Экспертиза установила, вещество является синтетическим наркотиком. Молодой человек рассказал оперативникам, что это «спайс».

Кроме того, полицейские задержали ещё одного жителя Красноярска, который намеревался незаконно распространять наркотики. Как пояснили Newslab.ru в полиции, 22-летний молодой человек хотел купить у задержанного запрещенные вещества через Интернет.

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Парни не были знакомы, они действовали через так называемые «закладки». Распространять наркотики 22-летний красноярец собирался таким же способом.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.