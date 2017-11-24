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«Лопатой закапывал»: в Красноярске задержали распространителей наркотиков (видео)
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«Лопатой закапывал»: в Красноярске задержали распространителей наркотиков (видео)

28 ноября 11:31
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В Красноярске задержали двух молодых мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков. Во время обыска полицейские изъяли около 1,5 кг синтетического вещества, что является особо крупной партией.

В конце октября полицейские остановили 23-летнего жителя Красноярска, у которого при себе обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Оперативники изъяли сверток, это оказался синтетический наркотик весом более 100 граммов.

Молодого человека задержали, у него в квартире обнаружили и изъяли ещё около 1,3 кг аналогичного вещества. Экспертиза установила, вещество является синтетическим наркотиком. Молодой человек рассказал оперативникам, что это «спайс».

В Красноярске задержали парня с особо крупной партией наркотиков

Видео: 24.мвд.рф

Кроме того, полицейские задержали ещё одного жителя Красноярска, который намеревался незаконно распространять наркотики. Как пояснили Newslab.ru в полиции, 22-летний молодой человек хотел купить у задержанного запрещенные вещества через Интернет.

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Парни не были знакомы, они действовали через так называемые «закладки». Распространять наркотики 22-летний красноярец собирался таким же способом.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

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