«Норникель» возглавил рейтинг крупнейших сибирских компаний

«Норникель» возглавил рейтинг «400+100 крупнейших компаний Сибири в 2016 году», представленный журналом «Эксперт-Сибирь».

Объем реализации компании в 2016 году составил 548 564 млн рублей, что на 42 424 млн рублей больше, чем годом ранее. Чистая прибыль «Норникеля» за прошлый год — 167 444 млн рублей, а рентабельность — 30,52 %. В рейтинге также представлены дочерние предприятия «Норникеля»: авиакомпания Nordstar (102 место), «Востокгеология» (105 место), «Таймыргаз» (166 место) и «Норильскгазпром» (170 место).

«Цветная металлургия Сибири за последние четыре года продемонстрировала новый виток инвестиционного и технологического развития. Экономические показатели отрасли по результатам рейтинга также отражают положительные темпы развития. Отраслевая таблица показывает, что средние темпы прироста выручки компаний цветной металлургии возросли на 7,5%. Ее доля в совокупной выручке рейтинга сопоставима с нефтяной — также 13,3%», — отмечают авторы рейтинга, связывая рещультаты с реализацией в том числе гринфилд-проектов по добыче комплексной и полиметаллической руды.

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Строительство Быстринского горно-обогатительного комбината «Норникеля» в Забайкалье стало крупнейшим гринфилд-проектом в металлургической отрасли России. «Норникель» ведет строительство комбината с 2013 года, суммарный объем инвестиций — 90 млрд рублей. В течение полугода комбинат находится в режиме пуско-наладки, а полноценная работа начнется в середине 2018 года с последующим выходом на полную проектную мощность.

«Мы гордимся тем, что сумели всего за четыре года осуществить строительство „с нуля“ комбината, сопоставимого по своему масштабу со стройками периода индустриализации, — комментирует событие президент „Норникеля“ Владимир Потанин. — Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом».

Как отмечают авторы рейтинга, современный российский бизнес способен осуществлять проекты подобного масштаба в Сибири, осваивая запасы полезных ископаемых даже в условиях непростой ценовой конъюнктуры, что является показателем устойчивости национальной экономики и ее способности создавать новые добывающие производства.

В рейтинге фигурируют и другие компании, зарегистрированные в Красноярском крае — Ванкорнефть, Русгидро, Полюс Красноярск, РУСАЛ, Евросибэнерго и т. д.