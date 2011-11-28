«Даже не тормозил»: красноярцев возмутил проехавший на красный автобус (видео)

На правобережье автобус выехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и чуть не устроил аварию. Видеозапись нарушения появилась сегодня в социальных сетях.

Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировал вчера днем автолюбитель на перекрестке ул. Крайняя и Астраханская в Ленинском районе Красноярска. На записи видно, что автомобиль с регистратором остановился перед светофором на желтый сигнал светофора. Через несколько секунд, после того как зажегся запрещающий сигнал для машин, двигающихся по ул. Крайняя в сторону Сибирского переулка и выезда на Октябрьский мост, на перекресток выехал пассажирский автобус.

Водитель двигался достаточно быстро и чуть не допустил столкновение с автомобилем, который в тот момент пересекал улицу Крайняя. Автобус, судя по записи, следовал по 85 маршруту.

В департаменте транспорта Красноярска Newslab.ru пояснили, что к ним на нарушителя пока никто не жаловался, но пообещали посмотреть видео и провести проверку.