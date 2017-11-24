В Красноярске пройдут акции по профилактике ВИЧ с бесплатным тестированием

В Красноярске 1 декабря пройдут акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Горожане смогут узнать свой ВИЧ-статус, принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы.

В зале ожидания железнодорожного вокзала Красноярска (ул. 30 июля, 1) с 11:00 до 13:00 и в ТРЦ «Комсомолл» (ул. Белинского, 8) с 17:00 до 19:00 будут работать пункты экспресс-тестирования, где все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут.

Кроме того, запланирован флешмоб с участием волонтеров, конкурс на знание путей передачи ВИЧ-инфекции. Участники смогут выиграть футболку, ручку, презервативы.

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2 декабря в Красноярске также пройдет акция в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом — c 17:00 до 19:00 в ТРЦ «МЕГА» (пр. Красноярский рабочий 27).

Как отметили специалисты Краевого центра СПИД, регион входит в число 17 территорий России с высоким уровнем заболеваемости и занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе после Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей. По данным на 1 октября, в крае зарегистрировано 33 737 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе 12 955 — в Красноярске.

«Цель таких мероприятий — предоставить населению информации о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, важности своевременного выявления и лечения заболевания. Ежегодно на ВИЧ-инфекцию обследуются более 20 % населения края», — уточнили специалисты.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.