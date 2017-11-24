Резервный фонд президента выделил почти 30 млн рублей на ремонт соцучреждений края

Красноярский край получит из резервного фонда президента России средства на ремонт двух учреждений социального обслуживания в Красноярске и Канске. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин 25 ноября. Документ опубликован на официальном сайте президента.

В краевом центре деньги потратят на капитальный ремонт пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (ул. Елены Стасовой, 28). Общая сумма предоставляемых средств составляет 14,8 млн рублей. В Канске средства из президентского резервного фонда пойдут на капитальный ремонт одного из корпусов здания Канского психоневрологического интерната по адресу: ул. Муромская, 10, строение 9. На эти цели направят 15 млн рублей.

В документе отмечается, что средства на капремонт зданий направят уже в этом году.

Как отметили в пресс-службе министерства социальной политики края, сейчас в стационарных учреждениях социального обслуживания ведутся плановые и поэтапные ремонты зданий. В этом году из средств краевого бюджета выделено более 100 млн рублей.

«Дополнительные средства из резервного фонда главы государства позволят провести дополнительные ремонтные работы и создать более комфортные условия проживания граждан. В пансионате „Ветеран“ и Канском интернате проживают 800 человек. Это пожилые и маломобильные, люди с инвалидностью», — подчеркнул заместитель министра социальной политики края Денис Богданов.

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Отметим, в 2017 году на здравоохранение Красноярского края направляли около 37 млрд рублей. В 2018 году эти расходы увеличатся на 2,3 млрд рублей — до 39,2 млрд. Средства направят из краевого и федерального бюджетов. Около 8 млрд из этих денег — инвестиции в строительство. Среди приоритетных проектов — реконструкция краевой больницы, третья очередь краевого онкодиспансера, перинатальный центр в Норильске и ЦРБ в Богучанах.

Также бюджетные средства потратят на приобретение современного оборудования для медучреждений, покупку лекарств, поддержку медиков и на ряд других направлений.