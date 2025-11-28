Закрытие малых котельных в Красноярске позволит сократить выбросы на 20 тысяч тонн

Представители Сибирской генерирующей компании приняли участие в работе III открытого форума прокуратуры Красноярского края по вопросам охраны окружающей среды и природопользования. Предложения компании по снижению нагрузки на атмосферу высказал директор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов.

Компания готова помочь сократить выбросы загрязняющих веществ в Красноярске, подключив к своим сетям потребителей, получающих тепло от экологически и экономически неэффективных котельных. Однако этот процесс тормозит ряд факторов.

Как отметил Игорь Максимов, утвержденная в Министерстве энергетики Россия схема теплоснабжения Красноярска подразумевает вывод части малых котельных из эксплуатации. Переключение их потребителей на мощности ТЭЦ предусмотрено также Соглашением о сотрудничестве, направленным на снижение негативного воздействия на окружающую среду, которое было подписано руководством компании и края на Красноярском экономическом форуме.

За последние два года компания уже реализовала 7 подобных проектов. Общая тепловая переключенная нагрузка составила 170 Гкал/ч. Объем сжигаемого угля в результате вывода малоэффективных теплоисточников из эксплуатации сократился на 110 тысяч тонн условного топлива, а выбросы в атмосферу уменьшились на 4 тысячи тонн.

В ближайшие 2-3 года Сибирская генерирующая компания готова переключить на свои мощности еще 14 котельных, расположенных в жилых микрорайонах. Вывод из эксплуатации этих источников тепловой энергии позволит сократить выбросы загрязняющих веществ еще на 20 тысяч тонн, а также освободить земельные участки для рекреационных целей.

Однако проведение кампании по переключению потребителей на ТЭЦ осложняется несколькими факторами, сообщил Игорь Максимов.

«В проекте актуализации схемы теплоснабжения, против которого на публичных слушаниях в этом году выступило подавляющее число красноярцев, отсутствуют положения по замещению некоторых котельных, которые можно было бы переключить уже со следующего осенне-зимнего периода. Это большая проблема. Сегодня схема противоречит и подписанным документам, и здравому смыслу. Отсутствие согласованной со стороны краевых властей инвестиционной программы СГК также тормозит проведение запланированных мероприятий», — отметил он.

Материалы по теме На Сибирском энергетическом форуме обсудили внедрение в Красноярске альтернативной котельной

Замещение малых котельных имеет не только экономическое обоснование, но и способствует снижению экологической нагрузки на окружающую среду, отмечают в компании. Теплоэлектроцентрали оснащены современными системами очистки дымовых газов, а их трубы значительно выше, чем у котельных.

Независимые исследования подтверждают, что котельные с низкими трубами рассеивают дым непосредственно в черте города и представляют собой особую угрозу для атмосферного воздуха. К тому же удельная стоимость одной гигакалории тепла, выработанной в режиме когенерации на ТЭЦ, ниже, чем стоимость тепла на котельной.