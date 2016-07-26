СГК представила на Сибирском энергетическом форуме приоритеты своей работы

Сибирская генерирующая компания стала участником стартовавшего 22 ноября в Красноярске VIII Сибирского энергетического форума. На СЭФ-2017 энергохолдинг презентовал приоритетные направления своей работы.

На выставке форума СГК представила интерактивный стенд с информацией об основных показателях и приоритетах ее деятельности. Усилия компании в настоящее время сосредоточены в двух направлениях — это надежное теплоснабжение потребителей и реализация природоохранных мероприятий.

«Сибирский энергетический форум проводится в начале отопительного сезона. Все предприятия красноярского филиала СГК получили паспорта готовности к нему, что свидетельствует о качестве нашей работы, — отметил директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. — Основная задача остается прежней — это обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения с учётом растущих потребностей городов присутствия СГК. Для ее выполнения ведется реконструкция и новое строительство объектов инфраструктуры. В этом году в Красноярске мы ввели 9,5 километров новых и реконструировали 13,6 км существующих тепловых сетей для того, чтобы обеспечить подключение новых потребителей и стабильную работу системы в соответствии с нормативными параметрами.

В числе мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в краевом центре — замещение 9 котельных и перевод их нагрузки на теплоэлектроцентрали, оснащенные эффективным оборудованием по очистке уходящих дымовых газов. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 установлены электрофильтры с коэффициентом полезного действия по улавливанию золы более 99 %, такие же системы планируется установить и на ТЭЦ-1 взамен действующих батарейных циклонных уловителей с КПД 95 %.

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Еще одно эко-направление, над которым работает компания — это озеленение и оздоровление городской среды. Во всех городах присутствия энергохолдинга действует «Зеленая дружина СГК». За три года работы в одном только Красноярске дружинниками высажено порядка 3 000 деревьев, а завершающим мероприятием экомарафона-2017 стал новый сквер «Сибирская сакура» в Советском районе.

Представители СГК задействованы и в конгрессной части форума — они выступят с докладами на круглых столах, посвященных реформированию системы теплоснабжения, охране труда и экологии, которые пройдут 23 и 24 ноября.