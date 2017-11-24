На Сибирском энергетическом форуме обсудили внедрение в Красноярске альтернативной котельной

Директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова приняла участие в работе круглого стола «Реформа теплоснабжения: новые стимулы и первые результаты. Альтернативная котельная», прошедшего в рамках VIII Сибирского энергетического форума в Красноярске. Топ-менеджер энергохолдинга рассказала о перспективах возможного внедрения новой модели рынка теплоэнергии на территории Красноярска.

В своем выступлении спикер от СГК еще раз объяснила принцип действия метода «альтернативной котельной». В его основу заложена предельная цена 1 Гкал тепла для каждого муниципалитета, при которой потребителю экономически не выгодно использовать центральное теплоснабжение и есть все основания для строительства собственной, альтернативной котельной. При переходе на эту модель определяется максимально возможная цифра, выше которой тариф не может быть установлен. Но это не означает, что именно таким он и будет. В использовании предельного значения не заинтересованы ни потребители, ни инвесторы.

«Когда принимался закон об изменении ценовой модели тесплоснабжения, мы говорили о том, что во многих регионах предельный уровень цены получается очень высоким, и инвестору такая величина не нужна даже для возможности окупаемости своих затрат. Мы заинтересованы в том, чтобы к нашим теплоисточникам подключалось как можно больше потребителей, поэтому завышать цену на тепло нам не выгодно. Именно для этого мы и предлагаем использовать понижающий коэффициент», — подчеркнула Екатерина Косогова.

В соответствии с законодательством окончательный тариф, рассчитанный в рамках новой модели рынка теплоснабжения с учетом коэффициента, должен быть зафиксирован в соглашении между едиными теплоснабжающими организациями и властями муниципалитета.

«Сейчас мы делаем необходимые расчеты по Красноярску. Компания заинтересована в инвестировании в систему теплоснабжения города. Эти расчеты производятся под текущий тариф, рост которого предусмотрен только на уровне инфляции в стране плюс один-два процента в год, — рассказала Екатерина Косогова. — Никакого многократного повышения тарифа быть не может».

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Новая модель рынка теплоснабжения внедряется в России как альтернатива действующей методике «Затраты плюс», при которой инвестировать в модернизацию невыгодно. Существующая система тарифообразования предполагает, что чем больше средств теплоснабжающая организация тратит на производство тепла, тем выше для нее устанавливается тариф. А если компания вкладывается в модернизацию, тем самым сокращая свои затраты на производство теплоэнергии, то и тариф, который рассчитывает Региональная энергетическая комиссия, падает.

В такой ситуации, отмечают в компании, в более выгодном положении оказывается неэффективные производители тепла. Изменения в законе «О теплоснабжении», предусматривающие новую модель рынка теплоэнергии, призваны как раз убрать это неравенство, открывая возможности для возврата инвестиций.