Бдительный красноярский пенсионер не отдал деньги мошенникам на лечение «жертвы ДТП» (видео)

Полицейские предупредили красноярцев об активизации телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, в отдел полиции № 3 Кировского района Красноярска накануне обратился 77-летний мужчина и рассказал, что его хотели обмануть. Злоумышленники действовали по известной схеме — ночью пенсионеру позвонили и сообщили, что его сын на машине сбил человека. Для того, чтобы замять ситуацию, мужчине предложили оплатить операцию, которая требуется жертве ДТП. Пенсионер проявил бдительность и сразу созвонился со своим сыном, который успокоил отца и заверил, что никаких преступлений не он совершал.

Как пояснили в полиции, такие случаи мошенничества встречаются все чаще. Злоумышленники рассчитывают на то, что неожиданность и беспокойство за близких заставят людей не думая расстаться с деньгами.

«Они хорошие психологи, обладают силой убеждения и актерскими способностями. Зачастую их жертвами становятся люди преклонного возраста», — отметили в пресс-службе.

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Полицейские очередной раз напомнили жителям Красноярского края, что после сообщения от неизвестного человека о происшествии, в первую очередь нужно родственнику и уточнить информацию у него. Обо всех попытках выманить деньги полицейские просят сразу же сообщать им по телефону 102.

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