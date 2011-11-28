В центре Красноярска Honda сбила рекламный щит на тротуаре и перевернулась (видео)

На крутом повороте улицы Белинского автомобиль ушел в занос и улетел на тротуар.

Как сообщили очевидцы происшествия, авария произошла около 15:20 на спуске улицы Белинского в сторону центра города. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что на крутом повороте автомобиль занесло и рядом со зданием по адресу ул. Белинского, 5 он вылетел на тротуар, сбил столб и рекламный щит, а затем перевернулся.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что Honda повредила два припаркованных автомобиля. Пострадавших в этом происшествии нет. Очевидцы утверждают, что автомобиль не был застрахован. Сейчас на место ДТП выехал экипаж ДПС, полицейские установят все обстоятельства происшествия.