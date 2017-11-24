Прокуратура требует 25 лет колонии для красноярца, шесть лет развращавшего падчерицу

Прокуратура оспорила приговор красноярцу, которого отправили в колонию за сексуальное насилие над падчерицей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 37-летний житель Красноярска шесть лет — с апреля 2009 года по ноябрь 2015 года — насиловал и развращал дочь своей жены. Когда мужчина первый раз воспользовался беззащитностью ребенка, девочке было всего девять лет. Следователи сумели доказать 55 преступлений против половой неприкосновенности ребенка, которые мужчина совершал в то время, когда матери девочки не было дома.

Советский районный суд рассмотрел доказательства следствия и признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и изнасиловании ребенка, не достигшего возраста 14 лет (ч. 3 и 4 статей 131 и 132 УК РФ).

Сотрудник прокуратуры требовал для злоумышленника 25 лет лишения свободы, но суд учел смягчающие обстоятельства и отправил его на 19 лет в колонию строгого режима. Никакого дополнительного наказания мужчина не понесет. Сотрудники прокуратуры не согласились с таким решением и подали апелляцию.