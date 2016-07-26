Педофил-рецидивист надругался над 9-летним соседом

В городе Сосновоборске Красноярского края задержали молодого человека за совершение сексуального насилия над ребенком. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, 20 октября 21-летний парень находился в гостях у своего друга, живущего в квартире по соседству. Там же в гостях был 9-летний мальчик.

Воспользовавшись тем, что друг отлучился из комнаты, молодой человек совершил в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера. Мальчик сам рассказал о случившемся.

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Следователи завели уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Молодой мужчина уже имеет судимость за за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В настоящее время следователи проверяют его причастность к совершению подобных преступлений в отношении других подростков из числа его знакомых. Расследование уголовного дела продолжается.