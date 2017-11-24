Бесплатное обследование для женщин и конец учений ФСБ: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в среду, 29 ноября.

В среду в городе ожидается небольшое потепление, синоптики обещают всего −7°C. Однако по-прежнему будет пасмурно и небольшой снег.

С сегодняшнего дня красноярки смогут записаться на бесплатное обследование молочных желез. Оно пройдет 5 и 6 декабря в онкодиспансере (ул. 1-ая Смоленская, 16), но записаться на него надо заранее. Заявки будут принимать всего 3 дня, до 1 декабря, к тому же количество мест ограничено. Звоните по номеру 222-40-28, подробнее почитать можно здесь.

Есть ещё одно важное сообщение: сегодня в городе заканчиваются антитеррористические учения. Их в течение недели проводили ФСБ и полиция в Красноярске и его окрестностях, из-за чего горожанам обещали пробки. Возможно, теперь на дорогах станет посвободнее.

А ещё сегодня в Красноярске выступает «Сурганова и оркестр». Концерт начнется в 19:00 в музыкальном театре (проспект Мира, 129). Знаменитая рок-группа представит новую концертную программу «К слову „жизнь“».

