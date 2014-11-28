Красноярский вуз захотел назваться именем Дмитрия Хворостовского

Красноярский государственный институт искусств, где учился народный артист России Дмитрий Хворостовский, решил просить о присвоении вузу имени певца. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе учебного заведения.

Сейчас там готовят письма родственникам Хворостовского, учредителям и властям. При этом в институте заявили, что прежде всего будут ориентироваться на мнение близких артиста.

«27 ноября прошел ученый совет, где единогласно было принято решение ходатайствовать перед министерством культуры РФ о присвоении вузу имени Дмитрия Александровича. Пока мы не можем однозначно говорить, удастся ли это сделать. Мы считаем, что это вопрос необходимо согласовать с родственниками Дмитрия Александровича, поэтому мы готовим им письма, а также согласовываем вопрос с учредителями и властями», — пояснили в вузе.

Напомним, в настоящее время вуз находится в процессе объединения с Красноярским художественным институтом. Во время реорганизации утвердят и новое название вуза. Ориентировочно, это произойдет в марте 2018 года.

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Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после 2,5 лет борьбы с опухолью мозга. Прощание с оперным певцом прошло 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. После тело певца кремировали. Часть праха сегодня захоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Федора Шаляпина. А вторую капсулу передадут делегации из Красноярска, откуда был родом Хворостовский.

Ранее красноярские власти сообщали, что рассматриваются разные варианты увековечивания имени Хворостовского: речь шла о присвоении его имени институту искусств или Театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру. Также рассматривается вариант назвать его именем Большой концертный зал, где он дал последний концерт в России, или создать на набережной Енисея мемориальный комплекс. Решение о выборе объекта примут с учетом пожеланий родных и близких певца, а также общественности. Именно в него поместят капсулу с прахом.