«Встретились два титана»: в Железногорске грузовики Pepsi и Coca-Cola перекрыли улицу (видео)

Грузовики двух конкурирующих компаний по производству газировки перекрыли движение в центре Железногорска. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как рассказал автор снимка, грузовик компании Coca-Cola остановился около павильона на улице Крупской рядом с магазином «Рубин», чтобы разгрузить товар. Грузовик компании Pepsi не захотел ждать, когда конкурент начнет движение и попытался объехать его.

«Его начало сносить со снежного отвала на грузовик Coca-Cola и он остановился. Аварии не было. Просто минут 5-8 был перекрыт участок», — пояснил автор видео. Машины смогли разъехаться после того, как водитель завершил разгрузку.