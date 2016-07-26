Мужчину увезли в больницу после ДТП с двумя фурами

В городе Канске Красноярского края столкнулись два грузовика. Фотографии с места происшествия в социальной сети опубликовали очевидцы.

Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, авария произошла на улице 40 лет Октября. 39-летний водитель управлял автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем марки MAN, который также ехал с полуприцепом. За рулем второго автомобиля был 32-летний мужчина, который в результате ДТП получил травмы.

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Пострадавшего водителя доставили в больницу, там ему оказали медицинскую помощь. В дорожной полиции добавили, что оба водителя были трезвыми.

В комментариях к фотографиям в социальной сети пользователи отметили, что дорога, на которой произошло ДТП, считается непростой: «Страшная трасса... Даже летом страшно ехать, а в такой гололед вообще самоубийство».