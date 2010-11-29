В Красноярске сожгли 420 кг фруктов, овощей и орехов из ближнего зарубежья

Специалисты Россельхознадзора не разрешили ввезти в Красноярск продукцию растительного происхождения из ближнего зарубежья — 420 кг фруктов, овощей и орехов изъяли в ноябре в аэропорту «Емельяново».
Во время рейдов подкарантинную продукцию нашли при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, которые прибыли из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Ее изъяли, а накануне уничтожили путем сжигания.
«В результате карантинного фитосанитарного контроля было выявлено 3 вида карантинных объектов в 36 случаях, а именно: семена Повилики, четырехпятнистая зерновка, калифорнийская щитовка», — рассказали в пресс-службе Управления.
Напомним, временные ограничения на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров из республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан действуют с 16 апреля 2012 года.
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