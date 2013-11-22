На красноярском складе в третий раз за полгода нашли запрещенные яблоки

В Красноярске изъяли и уничтожили еще 610,5 кг санкционных яблок, сообщили 22 ноября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Запрещенные ко ввозу в Россию яблоки из Польши нашли на оптовом складе по адресу ул. Промысловая, 25. Согласно информации из открытых источников, там находится склад «Евросад». В октябре и июле этого года на этом же оптовом складе нашли еще две крупные партии запрещенных польских яблок.

В этот раз бизнесмены снова не смогли предъявить проверяющим сопроводительные документы на продукцию. Производителем и экспортером является ALVENASp. z.o.o. (Польша), импортером — ИП Бабок Ирина Александровна (Беларусь).

В итоге яблоки изъяли из реализации и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.