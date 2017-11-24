Мана вышла из берегов и подтопила дорогу в Партизанском районе (видео)

В Красноярском крае дорожные полицейские закрыли участок дороги между селом Партизанское и пос. Мина из-за выхода из берегов реки Мана.

Как пояснили в пресс-службе краевой дорожной полиции, Мана вышла из берегов на участке с 49 по 60 км автодороги «Партизанское-Мина». Уровень воды колеблется от 10 до 40 см, поэтому участок пришлось полностью перекрыть для движения транспорта.

Дорожные полицейские пояснили, что добраться до поселков Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана можно только через Манский район по дороге между Кускуном — Нарвой и Чистыми Ключами. Судя по оценке сервиса Google.Maps, дорога длиннее на 40 километров.