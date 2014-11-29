Авария автобуса и дорогой иномарки парализовала движение в Советском районе (видео)

В Красноярске на улице Партизана Железняка образовалась большая пробка из-за ДТП с участием автомобиля и автобуса. Видеозапись с камеры уличного наблюдения опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что автобус маршрута № 91 двигался по улице Партизана Железняка в крайней левой полосе. Около здания администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36) автобус повернул налево и наполовину выехал на полосу встречного движения. После этого автобус остановился, из него вышел водитель.

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Как рассказали Newslab.ru в ГИБДД, столкнулись пассажирский автобус и автомобль Lexus: «Столкновения было не сильным, они просто шоркнулись друг об друга. Участники самостоятельно зафиксировали повреждения и поехали в полк ДПС оформлять происшествие». Люди в результате столкновения не пострадали. В полиции уточнили, пассажиров в автобусе во время столкновения не было.

Из-за ДТП на улице Партизана Железняка образовалась большая пробка в сторону центра города. На участке от съезда с улицы Авиаторов до улицы Октябрьской до сих пор сохраняется сложная обстановка. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения там составляет 10 км/ч.