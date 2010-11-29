Красноярск может не увидеть чистое небо до 2027 года

Администрация Красноярска направила на утверждение в Министерство энергетики России проект схемы теплоснабжения города до 2027 года, согласно которому некоторые экономически и экологически неэффективные котельные продолжат работать в краевом центре до 2027 года. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Сибирской генерирующей компании, распространенного сегодня.

Как отмечается в пресс-релизе СГК, ранее на публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год красноярцы, эксперты и руководители теплоснабжающих организаций не поддержали предлагаемые разработчиком документа коррективы. Однако городская администрация не учла их мнение и 24 ноября отправила проект схемы на утверждение в федеральное министерство.

В отправленном документе говорится о сохранении малых котельных. В их число вошли котельные № 1 и № 2 на улицах Телевизорная и Новой Зари, которые принадлежат ООО «КрасТЭК». Ожидается, что они продолжат работать до 2027 года. Вместе с тем, Сибирская генерирующая компания готова переключить потребителей этих котельных на мощности ТЭЦ, которые оснащены современным природоохранным оборудованием, уже в ближайшие два года.

В СГК считают, что отказ городских чиновников от скорейшего вывода из работы малоэффективных теплоисточников противоречит Соглашению о сотрудничестве, которое направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Его заключили руководство Красноярского края и Сибирской генерирующей компании.

Кроме того, в схеме, которую направили на утверждение, запланировано строительство двух водогрейных котлов на Красноярской ТЭЦ-2. Однако они требуются только несколько раз в году для регулирования «пиковой нагрузки», а затраты на их возведение, по оценкам теплоэнергетиков, повлекут за собой увеличение тарифа. К тому же, имеющийся состав оборудования позволяет обеспечивать потребителей теплом в дни крайне низких температур.

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Теплоэнергетики также настаивают на пересмотре планов по организации теплоснабжения в микрорайоне Солонцы-2. Согласно схеме теплоснабжения, потребители будут получать тепло от ТЭЦ-3, а в дальнейшем их переключат на тепломагистраль от котельной «РТК». Ожидается, что теплотрассу проведут от котельной в Емельяновском районе до микрорайона Бугач через Солонцы-2.

Технико-экономические и гидравлические расчеты этих планов отсутствуют несмотря на то, что в Министерстве энергетики РФ при предыдущем рассмотрении схемы теплоснабжения указывали на эти недостатки. Эксперты подчеркивают, что строительство теплосети длиной 17 км приведет к высокой плате за технологическое присоединение.

Сибирская генерирующая компания направляла все свои замечания городским чиновникам, но в администрации города их не учли и все же отправили схему теплоснабжения на утверждение. Специалисты СГК отмечают, что такой подход может негативным образом отразиться на развитии всей системы жизнеобеспечения города-миллионника.