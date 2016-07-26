СГК и правительство края подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

21 апреля Красноярский край и Сибирская генерирующая компания заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

В рамках Красноярского экономического форума генеральный директор СГК Михаил Кузнецов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписали документ, определяющий взаимодействие сторон в вопросах повышения уровня социально-экономического развития региона, энергетической отрасли, улучшения состояния окружающей среды.

В частности, в период 2017-2019 годов, учитывая приоритетное значение экологических требований, СГК обязуется принять меры досрочного замещения и переключения нагрузки на ТЭЦ ряда низкоэффективных котельных города, а также частного сектора. В зоне влияния выбросов вредных веществ предприятий СГК на территории краевого центра компания установит два автоматизированных поста наблюдения за состоянием воздуха и передаст их в территориальную систему наблюдения за состоянием окружающей среды.

Материалы по теме Как это сделано: мониторинг экологической обстановки в Красноярске Кто вводит режим режим «черного неба»?

В течение 2017 года в качестве пилотного проекта компания готова спроектировать и начать монтаж электрофильтра на ТЭЦ-1, позволяющего очищать дымовые газы с эффективностью не менее 99 %. СГК примет участие в организации государственной сети систем наблюдения за состоянием окружающей среды и в создании единой информационной системы на территории Красноярского края.

Помимо этого, энергохолдинг будет способствовать переходу городского общественного транспорта на электрическую тягу за счет установки оборудования для зарядки на ТЭЦ СГК, усилит поддержку общественных волонтерских движений, занятых озеленением города, сбором и утилизацией отработавших бытовых источников тока, изделий из пластмасс и макулатуры. Данный пункт соглашения предусматривает и содействие со стороны правительства региона.

Также компания обязуется участвовать в совместной работе с правительством края по сдерживанию роста тарифов на тепловую энергию, продолжать свою практику обеспечения достойных условий труда для своих сотрудников и реализацию благотворительной программы по поддержке социально незащищенных слоев населения, науки и спорта, молодежных инициатив в городах присутствия СГК в Красноярском крае.

Генеральный директор СГК Михаил Кузнецов подчеркнул:

«Сегодня мы чувствуем, что присутствуем при историческом моменте, когда Красноярск в своем развитии может стать новым центром Сибири. И мы думаем, как успеть за этим развитием. Для нас это очень важно, потому что это поможет увеличить рентабельность нашего бизнеса, объемы нашей компании и очень позитивно скажется на наших экономических показателях. Но сегодня у этого развития есть риски, безусловно, это экология, и мы, как никакая другая компания, заинтересованы в том, чтобы экологические риски, которые могут негативно сказаться на развитии города, убрать. Это наш бизнес, и мы собираемся в этом направлении активно работать».

Материалы по теме «Нам нужно быть жёстче!»: как на КЭФ экологическую Хартию принимали О бутылках из окон и воспитании экосознания

Со своей стороны правительство Красноярского края в рамках действующего законодательства обязуется оказывать государственную поддержку СГК при реализации инвестиционных проектов на территории края, содействовать в вопросах замещения неэффективных и экологически опасных теплоисточников, в целом принимать меры по поддержке действий компании, направленных на повышение качества и надежности энергетического обеспечения Красноярска — города, входящего в России в первую пятерку по положительной динамике прироста населения и обладающего значительным потенциалом экономического развития.

Комментируя подписанное соглашение, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сказал: