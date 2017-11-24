Общественные проекты городов России получат поддержку Дирекции Зимней универсиады-2019

В конце ноября в Красноярске подвели итоги Всероссийского конкурса общественных проектов, целью которого является популяризация студенческого спорта, здорового образа жизни и спортивного события — Зимней универсиады — 2019.

По итогам конкурса победителями стали шесть проектов. Представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска будут проводить мероприятия, направленные на продвижение идей о спорте и Зимней универсиады-2019, в Санкт-Петербурге сделают тематическую зону в стилистике Студенческих игр на фестивале Campus-2018 и проведут мероприятия на спортивную тематику. В городе Каргополе Архангельской области пройдут соревнования по зимним видам спорта среди подростков и молодежи, а также «Уроки Универсиады» для школьников и другие события, посвященные предстоящим Студенческим играм.

В Красноярском крае от Сибирского федерального университета для жителей Минусинского, Шушенского и Нижнеингашскго районов в следующем году организуют спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия. Федерация керлинга Красноярского края проведет фестиваль по напольному и дворовому керлингу, а под руководством представителей Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства в 2018 году будет создана «Аллея спортсменов».

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Одним из основных критериев, учитываемых при определении победителей, была общественная значимость проектов — насколько они будут интересны, какое количество населения сможет принять в них участие и так далее. Победившие в конкурсе идеи получат ресурсную, информационную и иную поддержку для воплощения в жизнь от Дирекции Зимней универсиады-2019, а также будут отмечены почетными грамотами.

Всего на конкурс поступило 24 заявки из 9 регионов России.

«Для нас важно, чтобы каждый человек мог внести свой пусть малый, но очень важный вклад в подготовку и проведение масштабного спортивного праздника. Для этого мы готовы поддержать инициативы жителей всей страны», — подчеркнул заместитель руководителя Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

В связи с большим интересом со стороны заявителей Всероссийский конкурс общественных проектов, который стартовал в сентябре 2017 года, будет продлен. Дополнительный отбор заявок состоится в 2018 году. Получить подробную информацию о конкурсе можно по электронной почте socialproject@krsk2019.ru.