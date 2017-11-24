В Красноярске готовят спортивных судей для Зимней универсиады-2019

В Красноярске состоялись всероссийские семинары для спортивных судей по горнолыжному спорту и фристайлу. В программе для кандидатов были предусмотрены теоретические лекции и закрепление материала на практике.

Так, прошел всероссийский семинар для судей по фристайлу. Участниками мероприятия стали свыше 40 человек, все они являются потенциальными членами судейской коллегии Зимней универсиады-2019. Занятия проводились на базе многофункционального спортивного комплекса «Сопка» под руководством судьи международной и всероссийской категории Анатолия Яхеева. На семинаре участники освоили большой теоретический блок, посвященный последним изменениям в правилах соревнований и отдельных дисциплин.

На территории Фанпарка «Бобровый лог» состоялся всероссийский семинар спортивных судей по горнолыжному спорту. Для кандидатов на судейские позиции Студенческих игр были организованы теоретические и практические занятия, в рамках которых участники получили необходимый опыт в преддверии тестовых соревнований 2018 года. Мероприятие организовано Дирекцией Студенческих игр совместно с Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России.

Главной темой обучения стала отработка необходимых практических навыков на трассе: установка сетей безопасности, обозначение трассы с помощью слаломных древков и флагов, заглаживание полотна трассы и осуществление разметки. Обучение прошли 106 кандидатов в судейский корпус игр.

«Все кандидаты пройдут необходимую подготовку, после которой они смогут судить спортивные соревнования всероссийского и международного уровней. В целом судейский корпус Студенческих игр по горнолыжному спорту составит 120 человек, в него попадут 80 кандидатов из Красноярского края, — отметил главный судья соревнований по горнолыжному спорту на Зимней универсиаде-2019, судья всероссийской категории Алексей Орлов. — Задача таких практических занятий состоит в том, чтобы будущие судьи смогли закрепить свои навыки на уровне подсознания и внешние факторы не влияли на его работу».

Напомним, что соревнования по горнолыжному спорту и фристайлу входят в спортивную программу Зимней универсиады-2019. Ключевые позиции в судейских бригадах по данным видам спорта будут занимать специалисты из национальной федерации. Обучение судей по спортивным направлениям Зимней универсиады-2019 началось в конце 2015 года и продлится вплоть до 2019 года.

«Очень надеюсь стать судьей Зимней универсиады-2019, ведь это уникальный шанс стать не только зрителем соревнований, а непосредственным участником главных спортивных событий города. Я уже имею за плечами практику прохождения на соревнованиях этапа Кубка России по горнолыжному спорту, различных чемпионатах Сибирского федерального округа, — рассказала студентка СФУ Ирина Дрейман. — Уверена, что Студенческие игры пройдут на высшем уровне, ведь для этого есть все условия: новейшие объекты, трассы и снег».

В настоящее время для судейства состязаний Студенческих игр формируется полноценный судейский корпус по всем видам спорта. Финальный отбор пройдет в рамках тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019 на спортивных объектах.