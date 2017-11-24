Красноярцы задержали разбойника с ножом, который крупно ограбил аваикассу (видео)

23-летний житель Красноярска совершил неудачное разбойное нападение на павильон по продаже авиабилетов — предполагаемого преступника задержали случайные прохожие.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Шахтеров. Молодой человек зашел в павильон и, угрожая продавщице ножом, забрал из кассы 115 тысяч рублей. Затем он попытался скрыться, но крики женщины о помощи услышали двое мужчин, которые проходили мимо. Они задержали злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских.

На допросе молодой человек пояснил, что ему «очень нужны были деньги», поэтому он и пошел на преступление.

В настоящее время простив него возбуждено уголовное дело, за разбой с применением оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы.