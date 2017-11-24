Механики транспортных предприятий будут отвечать за ДТП вместе с водителями

Механики-контролеры транспортных предприятий будут отвечать за ДТП с неисправными автобусами наравне с водителям. Соответствующий приказ министерства транспорта России вступит в силу в декабре.

Приказ вводит новый порядок осмотра автобусов на предприятиях, занимающихся перевозками пассажиров. Перед каждым рейсом техник-контролер должен будет полностью проверить техническое состояние выходящего на линию автобуса. В перечень осмотра входит проверка тормозов, руля, состояния колес, фар, звукового сигнала и стеклоомывателей. Если недочетов нет, техник делает отметку в журнале и путевке автобуса, с указанием своих данных. В случае ДТП по причине неисправности автобуса, это позволит привлечь специалиста к ответственности, наравне с водителем.

Материалы по теме По делу об опасных услугах красноярской «Автоколонны 1967» не нашлось обвиняемых

Единственным изменением может стать привлечение контролера к ответственности. По словам пресс-секретаря департамента Светланы Арсентьевой, сейчас все автобусы в Красноярске застрахованы, поэтому ущерб за ДТП оплачивает всегда страховая компания. Если окажется, что авария произошла из-за неисправности, перевозчик сам наказывает сотрудника, который ее вовремя не заметил.В красноярском департаменте транспорта напомнили, что подобный порядок уже существует в нашем городе, так что для красноярских перевозчиков почти ничего не изменится. Полный технический осмотр автобусов перевозчик проводит два раза в год, а предрейсовые осмотры производятся ежедневно с указанием личных данных проверяющего.