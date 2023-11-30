50 красноярских водителей не оштрафовали за нарушения

В Красноярске инспекторы полка ДПС провели акцию «Зима близко». Водителей останавливали в центре города и проверяли, есть ли знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля.

Акция прошла накануне, 29 ноября, на улице Карла Маркса. Как рассказали Newslab.ru в дорожной полиции, об акции они предупредили заранее: «Мы разместили пост в нашей группе в соцсети». Автополицейские и Дед Мороз останавливали водителей и выдавали наклейку тем, у кого ее не было. «Некоторые автомобилисты специально приезжали, чтобы получить наклейку», — добавили в дорожной полиции.

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За час в акции поучаствовали около 50 человек. В ГИБДД отметили, что за отсутствие специального знака водителей не штрафовали: «Инспекторы выдавали наклейку, чтобы автомобилисты устранили нарушение на месте».

Напомним, в апреле 2017 года водителей обязали наклеивать знак «Шипы» на задней части автомобиля с шипованной резиной. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.