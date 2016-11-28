Разгневанные селяне напали на полицейских с ледовым буром (видео)

В Красноярском крае полицейским пришлось отбиваться от обиженных жителей села Березовка Большеулуйского района. Потасовку снял на видео один из участников конфликта и опубликовал его в социальной сети.

На кадрах видно, что инспектор ДПС удерживал мужчину, лежащего на снегу возле автомобиля, и пытался надеть на него наручники. Полицейских окружили раздосадованные родственники мужчины и требовали отпустить его. Жители поселка оскорбляли инспекторов, в том числе матом.

Один из полицейских два раза доставал пистолет, но оба раза убирал его в кобуру, не выстрелив. Также во время конфликта один из жителей схватил ледовый бур и попытался ударить им полицейского.

Как рассказали Newslab.ru в краевой полиции, инцидент произошел 15 ноября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, у водителя которого не оказалось прав. Он попытался скрыться, но его задержали. Из-за этого и завязался конфликт, в результате которого водителя и ещё двоих участников доставили в отделение.

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В полиции уточнили, что местные жители, которые участвовали в потасовке, были пьяны. За оскорбление полицейских при исполнении завели уголовное дело по статье 319 УК РФ. Наказание по этой статье составляет штраф 40 тысяч рублей или год исправительных работ.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится внутренняя проверка, по итогам которой дадут оценку действиям автоинспекторов.