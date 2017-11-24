Полиция задержала подозреваемых в хищении более 300 млн рублей у дочерней компании «Роснефти»

Полиция задержала бывших сотрудников центрального офиса и дочерней компании «Роснефти», сообщили в МВД России. С сообщением о возможном преступлении в правоохранительные органы обратилась служба безопасности нефтяной компании.

Злоумышленники изготовили подложные документы о долге «дочки» в 3,2 млрд рублей перед подконтрольной им фирмой. На основании этих документов на расчетный счет подставной фирмы поступило более 300 млн рублей. Эти деньги злоумышленники обналичили и присвоили.

Расследуя преступление, полиция провела более 20 обысков на территории Красноярского края, Москвы, Ростовской и Тюменской областей.

Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.