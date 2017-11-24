В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская фотография 2017»

Сибирский федеральный университет подвел итоги конкурса «Университетская фотография 2017».

В этом году на ежегодный фотоконкурс СФУ, курируемый Научно-образовательным центром молодых ученых, подано более 120 заявок. География участников значительно расширилась — заявки пришли из 25 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Тольятти, Самара, Великий и Нижний Новгород, Калининград, Архангельск и другие), также свое желание принять участие в конкурсе высказали и жители Белоруссии.

В конкурсе приняли участие 27 сотрудников и аспирантов университета (заявки от инженеров и профессиональных ученых в большей степени поступили в номинации «Микронаука» и «Наука и технологии»), остальные заявки пришли от студентов. Членами жюри выступили Григорий Тарасевич — главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера», редактор отдела наука в журнале «Русский репортер» и Александр Купцов — известный красноярский фотограф, куратор проекта «Сибирский характер».

Первое место в номинации «Микронаука» заняли:

Борис Лобастов (СФУ) с серией фотографий минеральных пород под микроскопом;

с серией фотографий минеральных пород под микроскопом; Евгений Мерсон (Тольяттинский государственный университет) с серией снимков под названием «Даже разрушение может быть красивым», визуализирующей эксперименты в области фрактографии — науки о разрушении материалов;

Маргарита Шишкова (СПбПУ) с серией снимков «Из глубины» о конверсии углеводородов в водородное топливо.

Второе место в этой номинации получил Евгений Варакин (САФУ) — серия классических фотографий материалов и организмов под микроскопом, открывающая некоторые удивительные свойства микромира.

Третье место заняли:

Галина Пудовкина (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) с поэтическим видением материалов под микроскопом;

Зосим Волынщиков (Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова) со снимком «Вселенная мозга», визуализирующей нейронную систему мозга мыши.

Победителем в номинации «Наука и технологии», куда принимались фотографии, созданные с использованием технологии Big data и фотографии, репрезентирующие сотворчество ученых и технологий, красоту технологических процессов в науке стал Андрей Викторов (БФУ им. И. Канта). Он создал образы на стыке фотографии и компьютерной графики (визуализация взаимодействия лайков в социальных сетях) с использованием метода обработки Больших данных.

Второе место в этой номинации занял Евгений Пелевин (МФТИ), передавшего красоту приборов, помогающих совершать открытия, в научных лабораториях; третье место — Екатерина Будеркина (БФУ им. И. Канта), запечатлевшая ученых за работой в уникальной рентгеновской лаборатории своего университета.

В номинации «Свободная тема» члены жюри определили следующих победителей:

Екатерина Королькова (СФУ) — за серию «Хоккей на Марсе», где фотограф глазами инопланетянина взглянула на байкальские пейзажи;

— за серию «Хоккей на Марсе», где фотограф глазами инопланетянина взглянула на байкальские пейзажи; Никита Кравченко (ЮРИУ РАНХиГС) — за поэтизацию классической студенческой темы — лето, море, любовь

Материалы по теме Снимок из лаборатории КрасГМУ вышел в финал фотоконкурса «Наука для каждого»

Второе место в этой номинации получили Кристина Коваленко (Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) — за снимок «Играй вживую!» и оригинальный вариант призыва выйти из виртуальной реальности; Ирина Ткаченко (БФУ им. И. Канта) — за изобретательность при создании серии портретных образов в стиле различных художественны направлений с помощью минимального набора средств; Елена Васильева (НГТУ) — за умение передать всего через один предмет — например, печенюшку — целый спектр эмоций.

Третье место в конкурсной номинации занял Андрей Карпов (Сибирский государственный индустриальный университет) — за парадоксальное сочетание деревни и города в одном кадре и решение сложной композиционной задачи.

Все победители получат ценные призы. По традиции фотоработы будут опубликованы в журнале «Кот Шрёдингера».