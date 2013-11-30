Села Красноярского края поставили на грань выживания

У сельсоветов Красноярского края забрали большую часть налоговых доходов их бюджетов. Это стало следствием принятия на сессии Законодательного Собрания Красноярского края закона «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере межбюджетных отношений».

До этого 8 % от объема, собираемого в регионе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступали в казну сельских поселений. Теперь же эти средства будут направляться в бюджет районов.

Возможность своего шага чиновники объясняют тем, что с началом 2018 года сельсоветам не нужно будет заботиться о библиотеках и их фондах — эти полномочия также переданы на уровень районов. На компенсацию затрат по их исполнению и пойдут, по задумке авторов закона, эти деньги.

Правда, в законопроекте нет ни слова о том, сколько тратили сельсоветы на библиотеки и как это соотносится с изымаемым объемом средств. Указали на это даже в экспертно-правовом управлении (ЭПУ) Заксобрания.

«Этим законом мы лишаем сельсоветы самого главного — финансирования их полномочий, — говорит депутат Заксобрания от „Единой России“ Владислав Зырянов, — я не раз от руководителей сел слышал оценки, что эти 8 % значительно превосходят те средства, что тратились на содержание библиотек».

По оценкам того же ЭПУ, изъятие 8 % НДФЛ лишит бюджеты сельских поселений практически половины их налоговых и неналоговых доходов.

«После принятия этого закона, главам сельсоветов придется много времени проводить в райцентре, выбивая нужные им средства, — говорит депутат от либерал-демократов Сергей Титов, — вместо того, чтобы ровно и продуктивно работать, решая проблемы населения, которых просто огромное количество».

По словам Титова, власти пообещали вернуться к этому вопросу в феврале 2018 года.

«Однако быстро решить эту проблему не получится, а значит, весь следующий год сельсоветы будут вынуждены еле-еле сводить концы с концами», — резюмирует он.

Несмотря на замечания депутатов и экспертно-правового управления закон был принят большинством голосов.