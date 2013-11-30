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Села Красноярского края поставили на грань выживания
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Села Красноярского края поставили на грань выживания

30 ноября 15:30
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У сельсоветов Красноярского края забрали большую часть налоговых доходов их бюджетов. Это стало следствием принятия на сессии Законодательного Собрания Красноярского края закона «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере межбюджетных отношений».

До этого 8 % от объема, собираемого в регионе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступали в казну сельских поселений. Теперь же эти средства будут направляться в бюджет районов.

Возможность своего шага чиновники объясняют тем, что с началом 2018 года сельсоветам не нужно будет заботиться о библиотеках и их фондах — эти полномочия также переданы на уровень районов. На компенсацию затрат по их исполнению и пойдут, по задумке авторов закона, эти деньги.

Правда, в законопроекте нет ни слова о том, сколько тратили сельсоветы на библиотеки и как это соотносится с изымаемым объемом средств. Указали на это даже в экспертно-правовом управлении (ЭПУ) Заксобрания.

«Этим законом мы лишаем сельсоветы самого главного — финансирования их полномочий, — говорит депутат Заксобрания от „Единой России“ Владислав Зырянов, — я не раз от руководителей сел слышал оценки, что эти 8 % значительно превосходят те средства, что тратились на содержание библиотек».

По оценкам того же ЭПУ, изъятие 8 % НДФЛ лишит бюджеты сельских поселений практически половины их налоговых и неналоговых доходов.

«После принятия этого закона, главам сельсоветов придется много времени проводить в райцентре, выбивая нужные им средства, — говорит депутат от либерал-демократов Сергей Титов, — вместо того, чтобы ровно и продуктивно работать, решая проблемы населения, которых просто огромное количество».

По словам Титова, власти пообещали вернуться к этому вопросу в феврале 2018 года.

«Однако быстро решить эту проблему не получится, а значит, весь следующий год сельсоветы будут вынуждены еле-еле сводить концы с концами», — резюмирует он.

Несмотря на замечания депутатов и экспертно-правового управления закон был принят большинством голосов.

Зырянов Владислав Валерьевич
Зырянов Владислав Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Титов Сергей Сергеевич
Титов Сергей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР

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