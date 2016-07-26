Региональные власти за свои действия будут отвечать перед правительством страны

Оценивать эффективность деятельности исполнительной власти регионов будет правительство РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Этот документ обязал глав территорий ежегодно до 1 октября предоставлять в правительство страны отчет о фактических результатах работы чиновников и планах на ближайшие три года по 24 пунктам.

В ряду прочих, оценка деятельности местной власти будет зависеть от прогнозируемой продолжительности жизни, изменения заработной платы в регионе и реальных доходов, доступности жилья, динамики ВРП на душу населения, а также объема инвестиций.

С полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

В течение 2018 года правительство РФ должно будет разработать и утвердить методику оценки этих показателей. И в дальнейшем, ежегодно до 1 ноября предоставлять президенту доклад об оценке деятельности властей региона.