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На сессии ЗС потребовали отставки правительства Красноярского края (видео)
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На сессии ЗС потребовали отставки правительства Красноярского края (видео)

30 ноября 14:34
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Правительство Красноярского края должно уйти в отставку. С таким требованием обратился к врио губернатора края Александру Уссу руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков во время обсуждения бюджета региона на 2018 год.

Свою позицию он объяснил тем, что предложенный чиновниками документ не сбалансирован и не способен решить сегодняшние задачи Красноярского края.

В ряду прочего, речь идет о неэффективности госпредприятий, политики в области инноваций, работы краевого Фонда капитальных ремонтов и т.д., что требует пересмотра бюджетного финансирования этих сфер. Правительство же продолжает работать по старой неэффективной схеме, считает парламентарий.

«Если люди [правительство Красноярского края — прим.ред.] не способны меняться, по-новому смотреть в будущее, выстраивать стратегию, а занимаются только „тушением пожаров“, то надо или полностью отправить в отставку этот орган, или избавиться от тех людей, кто продолжает так „зависать“», — заявил Глисков.

Александр Глисков требует отправить правительство края в отставку

Источник: Михаил Молчанов

Одной из причин того, что бюджет не нашел отклика у ряда депутатов, стало то, что при его формировании не были учтены все поправки, внесенные народными избранниками.

«В предложенный для принятия вариант включили лишь 19 таких корректировок, а подавалось их больше, — рассказывает депутат Заксобрания Егор Бондаренко, — только от нашей фракции ЛДПР их было заявлено 10, учли же только одну».

В итоге, фракция либерал-демократов проголосовала против принятия бюджета в таком виде. Однако это не помешало остальным принять его во втором чтении.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Бондаренко Егор Сергеевич
Бондаренко Егор Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР

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