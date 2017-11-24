Красноярские ученые представят проект «Умный город» на Международном инновационном форуме

Профессор, директор института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Евгения Бухарова представит концепцию проекта «Умный город (Smart city)», заказчиком которого является министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края, на VI Международном инновационном форуме.

В рамках VI Международного инновационного форума, который состоится 1 и 2 декабря в ЗАТО Железногорск, пройдет заседание круглого стола «Цифровая Земля». В ходе дискуссии будут освещены глобальные вопросы цифровой экономики, в том числе применение технологий дистанционного зондирования Земли в разных отраслях.

Участниками круглого стола станут руководители ГК «Роскосмос», «Росатом», представители федеральных и региональных органов власти, члены Правления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», победители конкурсов Краевого фонда науки, ученые Сибирского федерального университета и других вузов, академические институты и промышленные компании.

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Евгения Бухарова, руководитель проекта «Умный город», презентует коллегам возможности новых цифровых технологий в качестве инструмента рационального управления разными сферами города, такими как безопасность, транспорт, медицина, благоустройство и других на примере Красноярска. Проект поддержан Краевым фондом науки в рамках конкурса социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, направленных на повышение качества жизни населения Красноярского края 2017 года.

«Красноярский край как центр экономического роста и притяжения населения в большей степени подвержен экономическим и экологическим рискам. Умный город — это концепция экологичного и энергоэффективного способа организации жизни в городе с учетом региональной специфики. Источники оперативных данных позволяют управлять большими массивами меняющихся данных, автоматически вычислять и корректировать в реальном времени траектории развития города. Таким образом, можно значительно повысить качество жизни населения нашего региона, вовремя прогнозируя и препятствуя чрезвычайным ситуациям природного, техногенного, социального характеров» — пояснила Евгения Бухарова.