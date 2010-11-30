ФСБ со стрельбой «отбила» красноярский аэропорт «Емельяново» у условных террористов

В Красноярском крае силовые ведомства под руководством ФСБ провели антитеррористические учения в аэропорту «Емельяново» и на объектах проведения Универсиады-2019.

Как рассказали в пресс-службе управления, учения длились неделю и включали в себя два этапа. На первом специалисты показывали свои умения по поиску и нейтрализации террористов в лесах, в окрестностях Красноярска, а также не вокзалах и спортивных объектах города. Во время второго этапа сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ГУФСИН, министерства обороны и других силовых ведомств устроили тренировку со стрельбой в новом терминале аэропорта «Емельяново».

«По легенде учения, к зданию нового терминала аэропорта подъехал автомобиль „ГАЗель“, из которого выбежали несколько мужчин, вооруженных автоматическим оружием, и начали вести беспорядочный огонь по людям. Находящиеся в здании аэропорта сотрудники линейного отдела полиции и пограничной службы открыли ответный огонь по преступникам, в результате чего завязалась перестрелка», — рассказали задумку учений в пресс-службе.

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Часть террористов удалось сразу ликвидировать, но оставшиеся заняли верхние этажи терминала. Так как никаких требований террористы не выдвигали, здание терминала взяли штурмом и ликвидировали всех злоумышленников, чтобы освободить заложников.

Руководители учений подтвердили готовность всех ведомств к действиям в условиях террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.