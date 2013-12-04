Магазин качественных фейерверков «Бабах» открылся по новому адресу

Красноярцы обратили внимание большую картонную коробку с фейерверками по адресу: пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 27/1. Это новый большой магазин качественных фейерверков «Бабах» на парковке мебельного комплекса «Республика» и парка чудес «Галилео», в котором можно купить все для новогодних праздников и других красивых событий.

Посетители торговой точки могут самостоятельно знакомиться с ассортиментом — вся пиротехника размещена на стеклянных многоярусных прилавках по периметру стен. Кроме того, магазин оборудован интерактивной панелью, с помощью которой в режиме онлайн покупатель может ознакомиться с ассортиментом, узнать цены и посмотреть видео каждого фейерверка.

«Этот магазин будет работать круглый год, как и магазин по адресу: ул. 9 Мая, 79/2 (Парковка ТК DOMMER). На такой магазин приятно смотреть прохожим, возле него можно фотографироваться», — уточнили в «Бабахе».

Напомним, 1 декабря магазин качественных фейерверков «Бабах» объявил о старте полюбившейся красноярцам предновогодней акции «Обратный отсчет», которая начнется 1 декабря. В этот день скидка на все фейерверки составит 31 %, 2 декабря скидка будет 30 % и так далее до Нового года.

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Приобрести качественную пиротехнику к новогодним праздникам и важным событиям горожане могут и по другим адресам:

Подробная информация на сайте: babah24.ru.