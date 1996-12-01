Специалисты назвали неопасным найденный в Красноярском крае рутений-106

Роспотребнадзор по Красноярскому краю проверил сообщения СМИ о фактах обнаружения рутения-106 в Красноярском крае и призвал жителей к спокойствию. Специалисты установили, что «максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимого уровня».

Об обнаружении рутения в регионе сообщили журналисты ТВК, в распоряжении которых якобы оказались данные мониторинга радиационной обстановки на территории края. Сообщалось, что в начале октября в воздухе вблизи Красноярска датчики зафиксировали радиоактивное вещество рутений-106: с 4 по 7 октября его обнаружили в поселке Большая Мурта (более 100 км от Красноярска). Самую высокую концентрацию зафиксировали в селе Сухобузимское (около 60 км от Красноярска) с 6 по 7 октября. Специалисты сообщали, что рутений-106 не характерен для Красноярского края.

Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, также он может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

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Накануне на эти сообщения отреагировало Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Специалисты провели анализ зарегистрированных Росгидрометом уровней объемной активности рутения-106 в атмосфере и поспешили успокоить жителей. «В результате установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимого уровня и не представляют угрозы для здоровья населения. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — сообщает пресс-служба ведомств.

Отметим, на повышение уровня содержания изотопа первоначально пожаловались в Европе. В конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило в воздухе Германии и Австрии безопасные для населения концентрации рутения-106. В ведомстве предполагали, что источник изотопа мог находиться в России на Южном Урале.