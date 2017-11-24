Из-за коммунальной аварии на Вавилова эвакуировали детей из «Дома ребенка»

Из «Дома ребенка» на улице Вавилова вывезли малышей-воспитанников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

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Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3 находится в Красноярске на ул. Вавилова, 53а. Красноярцы сообщили, что там воспитываются дети, которым меньше двух лет. По данным пресс-службы минздрава, в «Доме ребенка» сейчас находится 21 ребенок. Из-за аварии на теплосети, которая произошла сегодня утром, это учреждение осталось без отопления. Сейчас детей срочно вывозят в другие городские учреждения. Судя по данным 2Gis.ru, в городе находится еще три филиала «Дома ребенка» — на ул. 2-я Краснофлотская, Щербакова и Шевченко.

Под отключение, по данным пресс-службы СГК, попали еще 12 социальных учреждений. Среди них 8 детских садов и одна гимназия. Как пояснили в пресс-службе городского управления образования, на сегодня все учреждения закрывают, всех детей сейчас передают родителям. Будет ли завтра работать гимназия, станет известно ближе к вечеру. Всех родителей обещают заранее известить о графике работы школы.