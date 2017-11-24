На улице Вавилова машина провалилась в яму с кипятком (видео)

1 декабря 10:21: В провалившейся в кипяток на Вавилова машине находилась беременная женщина

На правобережье машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, коммунальная авария произошла сегодня утром рядом с домом № 45 на ул. Вавилова. Очевидцы сообщили, что около 8 часов утра проезжую часть начало затапливать кипятком, из-за пара водители двигались очень медленно.

Под автомобилем Mitsubishi провалился асфальт и машина упала в яму. Свидетели рассказали, что женщине-водителю помогли выбраться прохожие и вызвали для нее скорую помощь. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

«Объезжать данные участки лучше по ул. Корнетова и ул. Семафорная. Со стороны Корнетова установлены все дорожные знаки, обозначающие проведение ремонтных работ. В настоящее время на ул. Вавилова находятся сотрудники ГИБДД, которые помогают водителям и регулируют дорожное движение», — пояснили в пресс-службе дорожной полиции.

На месте уже работают специалисты Красноярской теплотранспортной компании.

Кроме этого, со вчерашнего вечера на пр. имени газеты «Красноярский рабочий» перекрыли движение в районе остановки «Кинотеатр «Родина». Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе в сторону Предмостной площади от ул. Корнетова до ул. Шелковая. Авария на ул. Вавилова еще сильнее осложнила дорожную обстановку в этом районе.