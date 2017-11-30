Из-за ремонта канализации до 3 декабря перекроют Красраб

В Красноярске с 22:00 30 ноября до 22:00 3 декабря ограничат движение на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе остановки «Кинотеатр «Родина». Автомобилисты не смогут проехать по правой полосе в сторону Предмостной площади от ул. Корнетова до ул. Шелковая.

Ограничение вводится из-за срочного ремонта канализации. Как рассказали в пресс-службе «КрасКома», коллектор повредила компания «Реставрация СТК», которая проводит там работы. В пресс-службе добавили, что из-за аварии жителям не перестанут подавать воду.

Коллектор проходит непосредственно под проезжей частью напротив здания бывшего кинотеатра «Родина» (пр. «Красноярский рабочий», 100в). На время ремонта автомобилистам придется объезжать участок по улицам Корнетова — Вавилова — Шелковая. Дальше водители смогут вернуться на проспект.

В департаменте транспорта администрации Красноярска Newslab.ru рассказали, что ещё не утвердили схему объезда для общественного транспорта: «Предварительно есть вариант, что движение трамваев вообще перекроют, а автобусы пускать в объезд не будут».

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В пресс-службе подчеркнули, что это предварительная версия. Схему объезда должны разработать и согласовать специалисты департамента городского хозяйства и сотрудники ГИБДД.

Красноярцев просят учитывать информацию при выборе маршрута.

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