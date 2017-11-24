Автобус с неисправным рулем вез 50 пассажиров в Бишкек (видео)

Полицейские снова не позволили неисправному автобусу отправиться за границу из Красноярска.

Как пояснили в пресс-службе красноярского полка ДПС, автобус «Красноярск — Бишкек» остановили около полудня 29 ноября на пр. имени газеты «Красноярский рабочий». В салоне автобуса находилось 50 пассажиров, которые планировали доехать на нем до столицы Киргизии — это почти 3 тыс. км от Красноярска. Полицейские проверили техническое состояние автобуса и выяснили, что у него неисправно рулевое управление.

Напомним, 17 ноября дорожные полицейские уже задерживали автобус, планировавший добраться до Бишкека с неисправными тормозами. Водителя, решившегося выехать из гаража на неисправном автобусе накажут штрафом в 500 рублей, автобус поместили на специализированную стоянку.

В пресс-службе отметили, что часть пассажиров оказались нелегалами.

«При проверке документов у пассажиров сотрудники полиции выявили, что 17 человек находятся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. 13 из них будут выдворены за пределы страны, 4 человека заплатят штраф по 2 000 рублей», — пояснили в пресс-службе.